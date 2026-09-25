Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Склады McDonald's загорелись под Киевом
В Броварском районе Киевской области произошло возгорание на складах сети быстрого питания McDonald's.
Пожар возник на складах предприятия быстрого питания McDonald's в Броварском районе Киевской области, передает ТАСС. Издание «Страна» опубликовало видеокадры с места происшествия.
На опубликованных записях видно, как над помещениями склада поднимаются густые клубы черного дыма. В пятницу в столице Украины и Киевской области воздушную тревогу объявляли уже семь раз.
Напомним, 21 сентября в Броварском районе после атаки беспилотников загорелись складские помещения.
В середине месяца украинскую столицу заволокло густым дымом из-за крупного возгорания на одном из складов.
В начале сентября масштабные пожары вспыхнули на нескольких складских объектах в Киеве и области.