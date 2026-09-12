Комбинат «Запорожсталь» получил критические повреждения в третий раз за месяц

Холдинг «Метинвест» сообщил о критических повреждениях на комбинате «Запорожсталь»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Металлургический комбинат «Запорожсталь» в третий раз за месяц подвергся разрушениям, которые оцениваются как критические, передает ТАСС. На предприятии пострадала производственная площадка: повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, а также энергосистема, сети и логистическая инфраструктура.

«Окончательно оценить масштабы разрушений невозможно, но предварительно мы определяем повреждения как критические», – сообщил операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко. Он также добавил, что комбинат до сих пор не возобновил работу после предыдущих инцидентов 11 и 27 августа.

Ранее Министерство обороны России проинформировало о нанесении удара высокоточным оружием по комбинату «Запорожсталь», работающему на нужды украинского военно-промышленного комплекса. Завод является одним из главных поставщиков листового металлопроката для создания брони и защитных конструкций для военной техники ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о массированном ударе по украинским металлургическим предприятиям. Месяцем ранее комбинат «Запорожсталь» полностью прекратил работу из-за атак российских войск. Правительство Украины еще в 2004 году внесло этот объект в перечень критически важных для экономики страны.