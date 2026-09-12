Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Путин заявил о смещении деловой активности на развивающиеся рынки
Путин на саммите БРИКС заявил о смещении мировой деловой активности
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии заявил о смещении мировой деловой активности в сторону развивающихся рынков.
Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС, передает РИА «Новости».
«Деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – заявил российский лидер в ходе заседания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС в Нью-Дели. Государства объединения обеспечили почти половину роста глобальной экономики. Современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований.