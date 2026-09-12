Путин призвал создать особые правила для новых прорывных отраслей

Путин заявил о необходимости регулирования цифровой торговли странами БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС, передает РИА «Новости». Важная встреча мировых лидеров проходит в индийской столице 12 и 13 сентября.

Выступая перед участниками, политик обратил внимание на стремительное развитие современных технологий. «Появились целые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля. Все они требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования», – сказал Владимир Путин.

По мнению российского лидера, объединение БРИКС способно взять на себя одну из ведущих ролей в разработке этих механизмов. Создание профильных институтов поможет эффективно контролировать новые экономические направления на международном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели. В ходе пленарного заседания глава государства отметил обеспечение странами объединения почти половины прироста мировой экономики. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал создание независимых от западных санкций торговых и финансовых платформ.