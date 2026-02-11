Лавров сообщил о создании независимых от Запада платформ БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия и партнеры по объединению БРИКС будут выстраивать независимые от западных санкций торговые и финансовые платформы, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «С нашими партнерами по объединению продолжаем обсуждать и осуществлять инициативы, которые были выдвинуты и одобрены в рамках саммита БРИКС в Казани осенью 2024 года. Одна из сложнейших задач – выстраивать в рамках БРИКС платформы беспрепятственного осуществления торгово-экономических, валютно-финансовых и инвестиционных связей, платформы, которые не будут зависеть от незаконных санкций и прочих недружественных действий Запада в нарушение норм и принципов мировой торговли, международных экономических и финансовых отношений», – заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия принимает активное участие в этих процессах. По словам Лаврова, объединение БРИКС становится стабилизирующим фактором в международных делах и центром притяжения для стран мирового большинства.

