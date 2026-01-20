Лавров оценил ситуацию для Украины на фронте и во внутренней политике

Украинцы раскритиковали призыв Кулебы поддерживать бизнес обедами вне дома

Tекст: Дарья Григоренко

Кулеба в соцсетях предложил украинцам выпить кофе вне дома, пообедать в ресторане или купить что-нибудь в киоске, чтобы поддержать предпринимателей на фоне сложной экономической ситуации и частых отключений электричества, передает РИА «Новости».

Реакция пользователей оказалась резко критичной. «Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки... Как будто два разных мира», – написала одна из подписчиц Кулебы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Многие в комментариях отметили, что на нынешние зарплаты и при высоких коммунальных платежах позволить себе походы в кафе и рестораны могут далеко не все.

Некоторые жители пошутили, что на обед вне дома им «придется брать кредит», и задали вопрос, когда получат поддержку сами, а не только бизнес. Пользовательница Ирина отметила, что при зарплате в 25 тыс. гривен и коммунальных платежах в 6 тыс. гривен такие советы выглядят неуместно. Украинцы также напомнили Кулебе, что именно власти распоряжаются налогами и международной помощью, а гражданам приходится брать на себя все новые обязательства.

Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.

В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.