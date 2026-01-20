Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров заявил о тяжелом положении Украины на фронте и во внутренней политике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Украине наблюдается негативная динамика как на фронте, так и в политической сфере, сопровождаемая коррупционными скандалами.
Украина сейчас переживает крайне тяжелый период как на фронте, так и в сфере внутренней политики, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.
«В политической жизни в Киеве коррупционные скандалы затмили многие другие процессы», – отметил Лавров.
Лавров заявил, что Запад игнорирует проблему коррупции на Украине.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».
Газета ВЗГЛЯД писала, что события 2025 года пророчат финал политического режима Владимира Зеленского.