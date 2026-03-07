В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
При ударе Израиля по ливанскому городу Наби-Шит погибли 26 человек
В ливанском городе Наби-Шит после удара израильских военных образовалась воронка, а автомобили оказались на крышах разрушенных зданий, погибли 26 человек.
Агентство «Раптли» зафиксировало масштабные разрушения в населенном пункте Наби-Шит, где на месте прилета образовалась гигантская воронка, передает RT.
Строения превратились в руины, а ударная волна была настолько сильной, что некоторые машины оказались на крышах домов. В результате этой атаки погибли 26 граждан.
Ранее поступила информация об эвакуации южных пригородов Бейрута из-за непрекращающихся бомбардировок, сообщил губернатор города Марван Аббуд.
Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит.
Израильские удары по Ливану привели к гибели 123 человек и ранению 683 жителей страны, среди которых много мирных граждан.