    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    10 комментариев
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    20 комментариев
    22 декабря 2025, 19:10 • В мире

    События 2025 года пророчат финал политического режима Зеленского

    События 2025 года пророчат финал политического режима Зеленского
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Четыре ключевых процесса развивались в последний год вокруг Украины – и их сложное сочетание привело к тому, как идут сегодня и боевые действия, и мирные переговоры по поводу украинского кризиса. О чем идет речь и почему главным из этих процессов является тот, что затрагивает и личную, и политическую судьбу главы киевского режима Зеленского?

    Главный итог 2025 года для Украины состоит в том, что она уцелела как государство и, более того, сохранился правящий нацистский режим. Но ситуация меняется. И если главной угрозой для украинской государственности остается она сама (в планы России ликвидация украинского государства не входит), то политический режим в ближайшем будущем обречен на трансформацию.

    1. Трамп давил на Зеленского – но лишь в четверть силы

    Год 2025-й в истории современной Украины останется годом войны с Трампом. И надо отдать должное киевскому режиму и его европейским союзникам – им удалось продержаться целый год в условиях войны на два фронта. Справедливости ради надо сказать, что война с Трампом все же дипломатическая и при этом – «странная».

    Самое странное, конечно, в том, что войну эту начала Украина. В 2016 году именно лица, близкие к украинской власти (экс-журналист Сергей Лещенко) опубликовали сведения, которые привели к тюремному заключению одного из ключевых политтехнологов Трампа – Пола Манафорта. Расчет был, очевидно, на то, чтобы сорвать кампанию Трампа. Зеленский работал и работает против Трампа, используя противоречия между странами Запада и внутри США.

    Само собой разумеется, Украина воюет с Трампом не корысти ради, а токмо волею ее западных партнеров. В США таким партнером является Демократическая партия (ДП), а точнее – более широкая «партия империалистов», представители которой доминируют в ДП, но в товарных количествах присутствуют и в Республиканской партии. Именно на «империалистов» был ориентирован постмайданный режим в Киеве, что, в общем-то, неудивительно – Майдан был продуктом именно этой политической силы.

    При этом сам Трамп относится к Украине осторожно, даже бережно. Например, войну на Украине закончить очень просто – надо убрать Зеленского (арестовать за коррупцию, наплевав на неприкосновенность) и прекратить военную помощь.

    Результатом будет мирный договор. Но мирный договор нужен Трампу не сам по себе, а именно для сохранения Украины с нынешним, постмайданным режимом. США нужны подконтрольные территории с не до конца затушенными конфликтами, чтобы влиять на ситуацию в регионе (а Украина может быть использована не только против России – сейчас она активно осуществляет диверсии и теракты в Европе). И эта особенность американской политики стратегическая, не зависящая от текущей администрации.

    Потому и война такая – странная… Трамп, конечно, на Зеленского давит, но делает это в четверть силы. Ну и не будем забывать, что именно Трамп ввел самые большие санкции против России до начала СВО, именно Трамп начал поставлять Украине оружие и сейчас именно Трамп активно работает над вытеснением России с мировых энергетических рынков.

    2. Европа срывала мирные планы

    Второй тенденцией 2025 года является оформление нового центра поддержки Украины, который считает политику Трампа неправильной и последовательно ведет дело к новой мировой войне. За пределами США главными союзниками украинского режима являются Великобритания и Франция, которые не забывают о своем имперском прошлом и пытаются усилить свои позиции, разумеется – за счет США. С начала СВО именно эти два государства систематически работают на эскалацию конфликта. Причем если британцы предпочитают действовать тихо (о роли Бориса Джонсона в срыве Стамбульских договоренностей стало известно случайно – из-за болтливости киевских партнеров), то французы заняты этим показательно.

    Именно Эммануэль Макрон первым отправил на Украину танки (пусть и колесные) и первым заявил о возможности отправки на Украину своих войск.

    Великобритания и Франция весной 2025 года инициировали создание коалиции, целью которой является заменить США, если они прекратят военную помощь Украине (они это сделали, но – «гибридно», теперь вся идущая на Украину военная помощь идет под видом европейской и за оплату, а не в дар), а главное, сорвать мирные переговоры (декларируется, разумеется, обратное). В коалицию входит порядка 30 государств. Также ее поддерживают структуры ЕС и НАТО (последнее странно – ключевым государством альянса являются США).

    Даже до украинских пропагандистов начинает доходить, что «друзья Украины» не такие уж ей и друзья. Вот, например, что пишет в редакционном комментарии вполне верноподданническое украинское агентство УНИАН: «В настоящий момент Европа к этой полномасштабной войне еще не готова, но активно к ней готовится. Но прямо сейчас ей нужно, чтобы Украина сумела продержаться от двух до четырех лет. Именно эти даты – 2027 и 2029 годы – неоднократно заявлялись как потенциальный старт полномасштабного конфликта ЕС–РФ. (…) Европе нужна Украина не восстановленная, а Украина воюющая».

    3. Украина втягивала Европу в открытый военный конфликт с Россией

    Масштаб боевых действий постепенно растет. На земле наступательные действия российских войск развиваются постепенно. Разумеется, такой тактике российской армии есть объяснения и военного, и политического порядка, но относительно медленное развитие ситуации на земле заставляет стороны компенсировать это обстоятельство в других направлениях. Наиболее заметным элементом эскалации конфликта является усиление ударов по критической инфраструктуре обеих стран.

    Россия, пользуясь значительным превосходством в стратегических ударных вооружениях (а сейчас стратегическими оказались скромные по своим тактико-техническим характеристикам БПЛА «Герань» – все дело в масштабе их применения), системно выводит из строя украинскую энергетику и железнодорожный транспорт. Украина в ответ наносит удары по объектам российской военной промышленности и энергетики.

    Усиление ударов дальними средствами поражения ведет к интернационализации конфликта, пока, правда, в основном со стороны Украины, которая наносит удары уже не только по интересам, но и по территориям других стран.

    Например, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на топливо на мировых рынках. Удары по нефтепроводам «Дружба» и КТК, которые нанесли ущерб интересам Венгрии, Казахстана, Великобритании, США и ряда других стран. Был осуществлен пропагандистский налет при помощи трофейных российских БПЛА по территории Польши (вполне вероятно, что по крайней мере часть «неизвестных беспилотников», появляющихся в небе над Европой, имеют украинское происхождение). И наконец, были нанесены удары морскими беспилотниками по гражданским судам в экономической зоне Турции (ответом были российские удары по иностранным судам в портах Одесской области). Безусловно, назначение части этих ударов состоит в том, чтобы втянуть в открытый военный конфликт Европу.

    Интернационализация конфликта происходит и на земле. На стороне российской армии во время операции по освобождению Курской области воевали подразделения Корейской народной армии, а в составе ВСУ воюет большое количество иностранных наемников, прежде всего – из Латинской Америки. 

    4. Зеленский проворовался и показал слабость

    При этом весь год между Москвой и Вашингтоном шли переговоры об урегулировании украинского кризиса. Еще до выборов Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за сутки. Он, однако, был чрезмерно оптимистичен или неправильно понимал суть конфликта.

    С точки зрения России, речь идет о конфликте не с Украиной, а с коллективным Западом. Потому главные уступки ожидаются именно со стороны Запада. Европейские же элиты не очень понимают, почему они должны идти на уступки, если они в прямой войне не участвовали и, более того, считают, что могут в такой войне победить (даже без поддержки США и даже без применения ядерного оружия). Поэтому в первую очередь Трамп сталкивается с противодействием Европы.

    На Украине же за более чем три года войны сформировался определенный круг людей, которые за счет войны зарабатывают и которые, соответственно, в ее прекращении не заинтересованы. Более того – само государство стало зависимо от внешней помощи.

    До начала СВО Украина более или менее себя кормила. Сейчас же дефицит украинского бюджета составляет около 50%, которые компенсируются союзниками. Даже в случае прекращения войны проблема не исчезнет – речь ведь идет не только о разрушениях инфраструктуры, но и о том, что армию предполагается содержать в количестве 800 тыс. человек, в то время как до начала СВО она была менее 250 тысяч.

    Но главная проблема – глава киевского режима Владимир Зеленский, который не только зарабатывает, но и в принципе находится при власти благодаря войне. Более того, он до последнего времени был лидером Запада в противостоянии с Россией. Статус несколько искусственный (учитывая невесомость Украины в мировой политике и экономике), но для него, профессионального актера с профессиональным же самолюбием, он совершенно реален.

    Впрочем, проблема с Зеленским решается и, видимо, будет вскоре решена. Причем спровоцировал кризис власти на Украине он сам. И подвели его, и его фактического соправителя, бывшего главу офиса президента Андрея Ермака, жадность и стремление все контролировать.

    В июле они попытались подчинить правительству так называемую антикоррупционную вертикаль – создававшуюся США на Украине с 2014 года систему органов, призванных бороться с коррупцией и при этом абсолютно независимых от украинской власти. Привело это к тому, что когда руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в судебном порядке признали коррупционером, оказалось, что его невозможно отправить в отставку – пришлось, заручившись согласием Госдепа, менять закон.

    Собственно, проблем с антикоррупционными органами у Зеленского и его банды не было – кадры там были невероятно некомпетентными и вороватыми, так что всегда и обо всем можно было договориться. Но попытки лишить их независимости они не простили.

    Не простила и «партия империалистов» в США, которая это все создавала. Украинские НГО организовали «картонный майдан» и… Зеленский испугался. Он сдал назад и буквально через несколько дней вызванные из отпуска депутаты отменили принятый закон.

    Это была политическая катастрофа – Зеленский показал свою слабость, и его судьба была решена.

    В ноябре НАБУ разоблачило коррупционные схемы совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. В отставку были отправлены министры юстиции и энергетики, а затем и сам всемогущий Ермак. Зеленский продемонстрировал слабость вторично, что тянет на рекорд, потому что его предшественник Петр Порошенко* показал слабость один раз – согласившись с требованием американцев не вводить военное положение после «керченского инцидента». Этого оказалось достаточно, чтобы он потерпел поражение на выборах.

    Так что с Зеленским будет покончено (скорее всего – на выборах, проведения которых требуют США). Кто придет ему на смену – пока открытый вопрос, но уже понятно, что 2025 год, по сути, стал приговором Зеленскому. Как минимум как политику.

    * (Внесен в список террористов и экстремистов)

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

