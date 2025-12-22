Tекст: Василий Стоякин

Главный итог 2025 года для Украины состоит в том, что она уцелела как государство и, более того, сохранился правящий нацистский режим. Но ситуация меняется. И если главной угрозой для украинской государственности остается она сама (в планы России ликвидация украинского государства не входит), то политический режим в ближайшем будущем обречен на трансформацию.

1. Трамп давил на Зеленского – но лишь в четверть силы

Год 2025-й в истории современной Украины останется годом войны с Трампом. И надо отдать должное киевскому режиму и его европейским союзникам – им удалось продержаться целый год в условиях войны на два фронта. Справедливости ради надо сказать, что война с Трампом все же дипломатическая и при этом – «странная».

Самое странное, конечно, в том, что войну эту начала Украина. В 2016 году именно лица, близкие к украинской власти (экс-журналист Сергей Лещенко) опубликовали сведения, которые привели к тюремному заключению одного из ключевых политтехнологов Трампа – Пола Манафорта. Расчет был, очевидно, на то, чтобы сорвать кампанию Трампа. Зеленский работал и работает против Трампа, используя противоречия между странами Запада и внутри США.

Само собой разумеется, Украина воюет с Трампом не корысти ради, а токмо волею ее западных партнеров. В США таким партнером является Демократическая партия (ДП), а точнее – более широкая «партия империалистов», представители которой доминируют в ДП, но в товарных количествах присутствуют и в Республиканской партии. Именно на «империалистов» был ориентирован постмайданный режим в Киеве, что, в общем-то, неудивительно – Майдан был продуктом именно этой политической силы.

При этом сам Трамп относится к Украине осторожно, даже бережно. Например, войну на Украине закончить очень просто – надо убрать Зеленского (арестовать за коррупцию, наплевав на неприкосновенность) и прекратить военную помощь.

Результатом будет мирный договор. Но мирный договор нужен Трампу не сам по себе, а именно для сохранения Украины с нынешним, постмайданным режимом. США нужны подконтрольные территории с не до конца затушенными конфликтами, чтобы влиять на ситуацию в регионе (а Украина может быть использована не только против России – сейчас она активно осуществляет диверсии и теракты в Европе). И эта особенность американской политики стратегическая, не зависящая от текущей администрации.

Потому и война такая – странная… Трамп, конечно, на Зеленского давит, но делает это в четверть силы. Ну и не будем забывать, что именно Трамп ввел самые большие санкции против России до начала СВО, именно Трамп начал поставлять Украине оружие и сейчас именно Трамп активно работает над вытеснением России с мировых энергетических рынков.

2. Европа срывала мирные планы

Второй тенденцией 2025 года является оформление нового центра поддержки Украины, который считает политику Трампа неправильной и последовательно ведет дело к новой мировой войне. За пределами США главными союзниками украинского режима являются Великобритания и Франция, которые не забывают о своем имперском прошлом и пытаются усилить свои позиции, разумеется – за счет США. С начала СВО именно эти два государства систематически работают на эскалацию конфликта. Причем если британцы предпочитают действовать тихо (о роли Бориса Джонсона в срыве Стамбульских договоренностей стало известно случайно – из-за болтливости киевских партнеров), то французы заняты этим показательно.

Именно Эммануэль Макрон первым отправил на Украину танки (пусть и колесные) и первым заявил о возможности отправки на Украину своих войск.

Великобритания и Франция весной 2025 года инициировали создание коалиции, целью которой является заменить США, если они прекратят военную помощь Украине (они это сделали, но – «гибридно», теперь вся идущая на Украину военная помощь идет под видом европейской и за оплату, а не в дар), а главное, сорвать мирные переговоры (декларируется, разумеется, обратное). В коалицию входит порядка 30 государств. Также ее поддерживают структуры ЕС и НАТО (последнее странно – ключевым государством альянса являются США).

Даже до украинских пропагандистов начинает доходить, что «друзья Украины» не такие уж ей и друзья. Вот, например, что пишет в редакционном комментарии вполне верноподданническое украинское агентство УНИАН: «В настоящий момент Европа к этой полномасштабной войне еще не готова, но активно к ней готовится. Но прямо сейчас ей нужно, чтобы Украина сумела продержаться от двух до четырех лет. Именно эти даты – 2027 и 2029 годы – неоднократно заявлялись как потенциальный старт полномасштабного конфликта ЕС–РФ. (…) Европе нужна Украина не восстановленная, а Украина воюющая».

3. Украина втягивала Европу в открытый военный конфликт с Россией

Масштаб боевых действий постепенно растет. На земле наступательные действия российских войск развиваются постепенно. Разумеется, такой тактике российской армии есть объяснения и военного, и политического порядка, но относительно медленное развитие ситуации на земле заставляет стороны компенсировать это обстоятельство в других направлениях. Наиболее заметным элементом эскалации конфликта является усиление ударов по критической инфраструктуре обеих стран.

Россия, пользуясь значительным превосходством в стратегических ударных вооружениях (а сейчас стратегическими оказались скромные по своим тактико-техническим характеристикам БПЛА «Герань» – все дело в масштабе их применения), системно выводит из строя украинскую энергетику и железнодорожный транспорт. Украина в ответ наносит удары по объектам российской военной промышленности и энергетики.

Усиление ударов дальними средствами поражения ведет к интернационализации конфликта, пока, правда, в основном со стороны Украины, которая наносит удары уже не только по интересам, но и по территориям других стран.

Например, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на топливо на мировых рынках. Удары по нефтепроводам «Дружба» и КТК, которые нанесли ущерб интересам Венгрии, Казахстана, Великобритании, США и ряда других стран. Был осуществлен пропагандистский налет при помощи трофейных российских БПЛА по территории Польши (вполне вероятно, что по крайней мере часть «неизвестных беспилотников», появляющихся в небе над Европой, имеют украинское происхождение). И наконец, были нанесены удары морскими беспилотниками по гражданским судам в экономической зоне Турции (ответом были российские удары по иностранным судам в портах Одесской области). Безусловно, назначение части этих ударов состоит в том, чтобы втянуть в открытый военный конфликт Европу.

Интернационализация конфликта происходит и на земле. На стороне российской армии во время операции по освобождению Курской области воевали подразделения Корейской народной армии, а в составе ВСУ воюет большое количество иностранных наемников, прежде всего – из Латинской Америки.

4. Зеленский проворовался и показал слабость

При этом весь год между Москвой и Вашингтоном шли переговоры об урегулировании украинского кризиса. Еще до выборов Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за сутки. Он, однако, был чрезмерно оптимистичен или неправильно понимал суть конфликта.

С точки зрения России, речь идет о конфликте не с Украиной, а с коллективным Западом. Потому главные уступки ожидаются именно со стороны Запада. Европейские же элиты не очень понимают, почему они должны идти на уступки, если они в прямой войне не участвовали и, более того, считают, что могут в такой войне победить (даже без поддержки США и даже без применения ядерного оружия). Поэтому в первую очередь Трамп сталкивается с противодействием Европы.

На Украине же за более чем три года войны сформировался определенный круг людей, которые за счет войны зарабатывают и которые, соответственно, в ее прекращении не заинтересованы. Более того – само государство стало зависимо от внешней помощи.

До начала СВО Украина более или менее себя кормила. Сейчас же дефицит украинского бюджета составляет около 50%, которые компенсируются союзниками. Даже в случае прекращения войны проблема не исчезнет – речь ведь идет не только о разрушениях инфраструктуры, но и о том, что армию предполагается содержать в количестве 800 тыс. человек, в то время как до начала СВО она была менее 250 тысяч.

Но главная проблема – глава киевского режима Владимир Зеленский, который не только зарабатывает, но и в принципе находится при власти благодаря войне. Более того, он до последнего времени был лидером Запада в противостоянии с Россией. Статус несколько искусственный (учитывая невесомость Украины в мировой политике и экономике), но для него, профессионального актера с профессиональным же самолюбием, он совершенно реален.

Впрочем, проблема с Зеленским решается и, видимо, будет вскоре решена. Причем спровоцировал кризис власти на Украине он сам. И подвели его, и его фактического соправителя, бывшего главу офиса президента Андрея Ермака, жадность и стремление все контролировать.

В июле они попытались подчинить правительству так называемую антикоррупционную вертикаль – создававшуюся США на Украине с 2014 года систему органов, призванных бороться с коррупцией и при этом абсолютно независимых от украинской власти. Привело это к тому, что когда руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в судебном порядке признали коррупционером, оказалось, что его невозможно отправить в отставку – пришлось, заручившись согласием Госдепа, менять закон.

Собственно, проблем с антикоррупционными органами у Зеленского и его банды не было – кадры там были невероятно некомпетентными и вороватыми, так что всегда и обо всем можно было договориться. Но попытки лишить их независимости они не простили.

Не простила и «партия империалистов» в США, которая это все создавала. Украинские НГО организовали «картонный майдан» и… Зеленский испугался. Он сдал назад и буквально через несколько дней вызванные из отпуска депутаты отменили принятый закон.

Это была политическая катастрофа – Зеленский показал свою слабость, и его судьба была решена.

В ноябре НАБУ разоблачило коррупционные схемы совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. В отставку были отправлены министры юстиции и энергетики, а затем и сам всемогущий Ермак. Зеленский продемонстрировал слабость вторично, что тянет на рекорд, потому что его предшественник Петр Порошенко* показал слабость один раз – согласившись с требованием американцев не вводить военное положение после «керченского инцидента». Этого оказалось достаточно, чтобы он потерпел поражение на выборах.

Так что с Зеленским будет покончено (скорее всего – на выборах, проведения которых требуют США). Кто придет ему на смену – пока открытый вопрос, но уже понятно, что 2025 год, по сути, стал приговором Зеленскому. Как минимум как политику.

* (Внесен в список террористов и экстремистов)