    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    В Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    8 февраля 2026, 16:57 • Новости дня

    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии после официального старта Олимпиады в Милане и Кортинах на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, которые раскритиковала премьер страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.

    Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.

    Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.

    Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.

    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пользователи соцсетей сочли неуместными политические комментарии олимпийцев США о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

    Американские спортсмены стали объектом критики со стороны зрителей после того, как выступили с критикой в адрес миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP), передает РИА «Новости».

    Так, фристайлист Хантер Хесс заявил журналистам, что на фоне событий в США ему тяжело представлять свою страну, и многое происходящее в Америке ему не нравится.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвали олимпийцев воздерживаться от подобных обсуждений и не высказываться негативно о своей стране. Один из комментаторов отметил: «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике».

    Другие пользователи заявили, что если спортсменам тяжело представлять США, они могут отказаться от участия в национальной сборной. Прозвучали мнения о возможных санкциях и необходимости уступить место тем, кто гордится своей страной.

    «Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», – написал один пользователь.

    Также в Риме у посольства США прошла акция против приезда сотрудников ICE на Олимпийские игры. Она была организована левой оппозиционной партией «+Европа» и собрала несколько десятков участников. МВД Италии сообщило, что американские ведомства, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    В центре Милана группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками во время акции против Олимпийских игр. В результате столкновений полиция задержала несколько человек.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    7 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

    Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Милана во время акции против Олимпийских игр группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками, задержаны несколько человек.

    В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.

    Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС

    Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.

    Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде.

    Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    7 февраля 2026, 21:49 • Новости дня
    Гуменник изменил музыку короткой программы на Олимпиаде в Милане

    Гуменник сменил музыку программы на Олимпиаде из-за проблем с согласованием

    Tекст: Мария Иванова

    Международный союз конькобежцев утвердил новую музыкальную композицию для короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.

    Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

    Решение принято на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер», отмечает ТАСС. В итоге спортсмен будет выступать под композицию Waltz 1805, автором которой является Эдгар Акобян.

    Петр Гуменник – чемпион России, а также серебряный и бронзовый призер национальных чемпионатов. Кроме того, он дважды побеждал в финалах Гран-при России. Короткая программа среди мужчин на Олимпиаде пройдет 10 февраля, а произвольную участники представят 13 февраля.

    Ранее в субботу стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.

    Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с эмоциональной оценкой ситуации с музыкальным сопровождением у фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.

    Мама фигуриста Петра Гуменника позднее заявила, что удалось решить вопрос с музыкой для его выступления.

    7 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Лоллобриджида принесла Италии первое золото Олимпиады-2026

    Лоллобриджида установила рекорд Олимпиады и принесла первое золото Италии

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.

    Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в конькобежном спорте на дистанции 3 тыс. м метров на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщает Sport-Express.

    В день своего 35-летия, 7 февраля, спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 54,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

    Предыдущее достижение принадлежало нидерландке Ирен Схаутен, которая на Олимпиаде-2022 в Пекине показала результат 3 минуты и 56,93 секунды.

    На этот раз серебряная медаль досталась норвежке Рагне Виклунд, уступившей Лоллобриджиде 2,26 секунды. Бронзу завоевала Валери Мальте из Канады с отставанием 2,65 секунды.

    Россиянка Ксения Коржова, выступающая на Играх в нейтральном статусе, заняла 12-е место, проиграв победительнице 11,55 секунды.

    Эта победа стала для Италии первой золотой медалью на домашних Олимпийских играх 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026.

    Российская лыжница Дарья Непряева в субботу финишировала 17-й в скиатлоне после падения на классической части трассы.

    7 февраля 2026, 19:13 • Новости дня
    Мать Гуменника рассказала о решении проблемы с музыкой для выступления

    Мать Гуменника сообщила, что найдено хорошее решение с музыкой для выступления

    Tекст: Мария Иванова

    Проблема с авторскими правами на музыку для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года решена, хотя детали пока не раскрываются, сообщила мать фигуриста.

    Проблема с использованием музыки в короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года решена, заявила его мать Елена, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!»

    Ранее стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.

    Детали нового решения пока не разглашаются, однако семья спортсмена выразила уверенность, что найденный вариант устроит все стороны.

    Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выступил с эмоциональной оценкой ситуации с музыкальным сопровождением у фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.


    7 февраля 2026, 20:21 • Новости дня
    На штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии напали вандалы

    Вандалы залили штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии краской

    На штаб-квартиру Олимпийского комитета Италии напали вандалы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Милане неизвестные залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии и спортивные федерации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма в Милане, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда неизвестные испачкали красной краской внешние стены и логотип здания. В помещении также располагаются организации Sport e Salute и национальные спортивные федерации Италии.

    Правоохранительные органы провели расследование произошедшего. В настоящее время начаты работы по восстановлению фасада здания и устранению последствий нападения.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Непряева назвала Олимпийский скиатлон самым тяжелым в карьере

    Лыжница Непряева назвала Олимпийский скиатлон самым тяжелым в карьере

    Tекст: Мария Иванова

    Лыжница Дарья Непряева признала, что падение на последнем круге скиатлона не позволило ей попасть в число призёров Олимпиады.

    Олимпийский скиатлон стал для российской лыжницы Дарьи Непряевой крайне сложным испытанием, передает ТАСС.

    По итогам гонки, прошедшей в итальянском Тезеро, спортсменка заняла 17-е место и призналась, что очень расстроена своим выступлением. На последнем круге этапа классическим стилем Непряева упала после спуска.

    «Сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжелая гонка, с самого начала не задалась у меня. Было очень тяжело, было падение, которое меня выбило – просто лыжа врезалась в кашу снежную. Очень сильно расстроена. Себе, наверное, тройку поставлю за скиатлон», – рассказала спортсменка в интервью Okko.

    По словам Непряевой, она не ставит перед собой конкретных ожиданий, так как «можно их не оправдать», а выходит на старт с целью показать максимум своих возможностей на данный момент.

    Лыжнице 23 года, в ее активе – звание чемпионки мира среди юниоров, серебро мирового первенства, а также победы и призовые места на чемпионатах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Непряева в субботу упала на скиатлоне на Олимпиаде.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также Дарья Непряева.

    8 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона, заявил тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

    Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».

    Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.

    Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

    Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    8 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром воскресенья, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».

    Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.

    В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.

    Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    8 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Итальянский сноубордист появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

    Итальянский сноубордист Фишналлер вышел на старт ОИ с российским флагом на шлеме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Отмечается, что на экипировке спортсмена изображены флаги всех стран-хозяек Олимпиад, где он принимал участие, включая Игры-2014 в Сочи, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Фишналлер выступал в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе, однако выбыл в четвертьфинале.

    Спортсмену 45 лет, и он участвует уже в седьмой Олимпиаде подряд. Итальянец – двукратный чемпион мира и пятикратный призер мировых первенств. До этого он выходил на старт зимних Олимпийских игр в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

    Накануне итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026.

    8 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на ОИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, сообщили СМИ.

    Они приехали на соревнования из Милана, куда перебрались после развала СССР в поисках работы. Глава семейства был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила головной убор флагами России и Италии, передает ТАСС.

    Пара призналась, что не знала о запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако, по их словам, с этим у них не возникло никаких проблем. Кроме того, на балконе одного из шале рядом с трассой вывешен российский флаг, видимый спортсменам и зрителям.

    Для 22-летнего Савелия Коростелева эта гонка стала дебютной на Олимпиаде, которая продлится до 22 февраля.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    8 февраля 2026, 15:47 • Новости дня
    Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.

    Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
    Участница покушения на генерала Алексеева при получении гражданства сменила фамилию
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

