Непряева упала и заняла 17-е место в скиатлоне Олимпиады

Российская спортсменка Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, упала на последнем круге классической части скиатлона на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС. После падения ей удалось продолжить борьбу, однако отставание от лидеров увеличилось – после классического этапа оно составило одну минуту 38,5 секунды.
В итоге на финише 20-километровой дистанции Непряева заняла 17-е место, проиграв победительнице 3 минуты 56,1 секунды. Победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая результат 53 минуты 45,2 секунды. Серебряную медаль завоевала Эбба Андерссон из Швеции, отставшая на 51 секунду, бронзу получила норвежка Хейди Венг с отставанием в 1 минуту 26,7 секунды. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
BBC ранее обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, включая Непряеву, поддерживали спецоперацию.
Напомним, что Непряева и Савелий Коростелев стали единственными лыжниками, представляющими Россию на Олимпиаде в Италии.