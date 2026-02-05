Первая олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

Олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

Tекст: Катерина Туманова

Норвежец Фредрик Мёллер упал во время первой тренировки перед предстоящими олимпийскими соревнованиями по скоростному спуску в Бормио, Италия. Медицинские бригады доставили его вертолётом с гоночного холма, и он пропустит субботний скоростной спуск из-за травмы, сообщает Skiracing.com.

Мёллер почувствовал боль в плече, когда его доставили в больницу в близлежащем итальянском городе Сондало, сообщил представитель пресс-службы Norwegian Alpine Team Эспен Графф. Обследование выявило травму плеча.

«Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и теперь команда медиков приступит к дальнейшей реабилитации. Других травм при падении у него не было», – сообщил в среду врач норвежской команды Тронд Флобергхаген.

Позже в среду сборная Норвегии по горнолыжному спорту отстранила Мёллера от участия в олимпийском скоростном спуске. Врач команды сказал, что медицинская бригада пришла к выводу о невозможности старта Мёллер в субботнем скоростном спуске.

«Затем мы посмотрим, реально ли начать гонку в супергиганте, но мы должны постоянно оценивать это», – добавил Флобергаген.

