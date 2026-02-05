Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Первая олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией
Олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией
Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску.
Норвежец Фредрик Мёллер упал во время первой тренировки перед предстоящими олимпийскими соревнованиями по скоростному спуску в Бормио, Италия. Медицинские бригады доставили его вертолётом с гоночного холма, и он пропустит субботний скоростной спуск из-за травмы, сообщает Skiracing.com.
Мёллер почувствовал боль в плече, когда его доставили в больницу в близлежащем итальянском городе Сондало, сообщил представитель пресс-службы Norwegian Alpine Team Эспен Графф. Обследование выявило травму плеча.
«Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и теперь команда медиков приступит к дальнейшей реабилитации. Других травм при падении у него не было», – сообщил в среду врач норвежской команды Тронд Флобергхаген.
Позже в среду сборная Норвегии по горнолыжному спорту отстранила Мёллера от участия в олимпийском скоростном спуске. Врач команды сказал, что медицинская бригада пришла к выводу о невозможности старта Мёллер в субботнем скоростном спуске.
«Затем мы посмотрим, реально ли начать гонку в супергиганте, но мы должны постоянно оценивать это», – добавил Флобергаген.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения.