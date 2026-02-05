Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Зеленский в эфире французского ТВ назвал свои цифры потерь ВСУ
Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.
В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.
«На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.