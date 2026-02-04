Оверчук указал, на что Армении следует обратить внимании при стремлении в ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Оверчук считает, что официальные переговоры о вступлении Армении в ЕС «займут очень много лет».

«И нужно будет, конечно, посмотреть на динамику самого Европейского союза, во что он превращается. И здесь, в том числе, конечно же, надо видеть и следить за теми заявлениями, которые идут сегодня из Европейской комиссии, из Брюсселя, а они связаны с тем, что Европейский союз из экономического союза превращается в военно-политический союз. Это тоже необходимо учитывать. И содержание Европейского Союза меняется у нас на глазах», – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что армяне должны сами решить, готовы ли они присоединиться к военно-политическому союзу, который сейчас занимает агрессивную позицию по отношению к России.

Он напомнил, что Армения не сможет одновременно находиться в двух интеграционных объединениях, и при необходимости выбора этот шаг будет иметь комплексный характер.

Оверчук, напомнил, что Евразийский экономический союз остается для Армении главным экономическим партнером, и в ближайшей перспективе положение не изменится. Армения активно развивает связи не только с Россией, но и с другими странами ЕАЭС, включая Казахстан и Киргизию, что подтверждается стартом торговли зерном.

«Немаловажно то, что у нас заработало соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Как известно, Армения граничит с Ираном. И фактически это соглашение позволяет беспошлинную торговлю по 90% товарных линий. Это уникальное соглашение. Представьте себе, Армения, население 3 млн человек, сегодня получила доступ на своей границе непосредственно к рынку объемом более 85 млн человек. Это очень серьезный фактор для того, чтобы Армения развивалась, процветала, получала доходы на знакомые ей рынки... И разрыв таких связей, конечно же, очень негативно отразится на экономике Армении, на уровне жизни в стране», – приводит слова Оверчука «РИА «Новости».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парламент Армении в марте 2025 года утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, при этом ЕС не предлагал республике членство. В партии Пашиняна в ноябре 2025 года назвали историческим транзит российской пшеницы через Азербайджан. Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС.