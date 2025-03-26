Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял законопроект о намерении стать членом Евросоюза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», парламент Армении утвердил во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Европейский союз. Голосование завершилось с результатом: 64 депутата поддержали законопроект, а семь проголосовали против. Спикер парламента Ален Симонян провозгласил решение принятым.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян отметил, что данный законопроект не является официальной заявкой на вступление в ЕС, а лишь демонстрирует стремление к углублению отношений с этим объединением. Ованнисян также добавил, что в ближайшее время планируется одобрение новой повестки партнерства между Арменией и Евросоюзом, соответствующей принятому закону.

Законопроект, поддержанный исключительно депутатами от правящей партии «Гражданский договор», объявляет о начале процесса вступления в Европейский союз. Авторы документа подчеркивают, что его целью является превращение Армении в безопасную, защищенную, развитую и процветающую страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван принял решение сотрудничать с миссией ЕС после достижения мирного соглашения с Баку. Постоянная комиссия по вопросам европейской интеграции Армении отложила обсуждение законопроекта о начале процесса вступления страны в Европейский союз из-за технических причин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что закон о начале вступления в ЕС не увеличивает риски для отношений с Россией и ЕАЭС.