Пашинян: Закон о вступлении Армении в ЕС не ухудшит отношения с Россией и ЕАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Пашинян заявил в парламенте республики о том, что принятый закон о начале процесса вступления в Европейский союз не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и Россией, передает ТАСС.

В ответ на вопрос депутата Пашинян отметил: «Мы все знаем, что у нас много рисков. Но это решение не делает ни один из этих рисков более рискованным; наоборот, оно делает многие риски более управляемыми». Он подчеркнул, что принятый закон является «важным элементом сбалансированной политики» его правительства.

В январе Постоянная комиссия парламента Армении приняла решение включить законопроект о вступлении в ЕС в основную повестку сессии, которая пройдет с 11 по 14 февраля. Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, поддержав его 63 голосами.