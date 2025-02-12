За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Пашинян: Закон о вступлении Армении в ЕС не ухудшит отношения с Россией и ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что закон о начале вступления в ЕС не увеличивает риски для отношений с Россией и ЕАЭС.
Пашинян заявил в парламенте республики о том, что принятый закон о начале процесса вступления в Европейский союз не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и Россией, передает ТАСС.
В ответ на вопрос депутата Пашинян отметил: «Мы все знаем, что у нас много рисков. Но это решение не делает ни один из этих рисков более рискованным; наоборот, оно делает многие риски более управляемыми». Он подчеркнул, что принятый закон является «важным элементом сбалансированной политики» его правительства.
В январе Постоянная комиссия парламента Армении приняла решение включить законопроект о вступлении в ЕС в основную повестку сессии, которая пройдет с 11 по 14 февраля. Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, поддержав его 63 голосами.