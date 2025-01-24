Парламент Армении включил в повестку законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении решил обсудить законопроект о вступлении в ЕС в феврале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постоянная комиссия по европейской интеграции армянского парламента одобрила включение в основную повестку сессии законопроекта о начале процесса вступления республики в Европейский союз, передает ТАСС. Сессия, на которой этот вопрос будет обсуждаться, запланирована на период с 11 по 14 февраля.

Председатель комиссии Арман Егоян заявил: «Предложу включить законопроект в основную повестку парламента Армении на сессии 11–14 февраля».

Однако депутаты фракции оппозиционной партии «Армения» воздержались от участия в голосовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в Европейский союз и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС.