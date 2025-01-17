Кремль: Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в ЕС и сотрудничество в ЕАЭС

Tекст: Александра Юдина

Путин и премьер-министр Армении провели телефонный разговор, в ходе которого Пашинян объяснил ситуацию, связанную с действиями Армении в контексте отношений с Евросоюзом, передает ТАСС.

Путин в свою очередь дал оценку происходящему, выделив значимость сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Пашинян отметил, что стремление Еревана к углублению связей с ЕС связано с необходимостью расширения экономических возможностей страны.

Путин подчеркнул, что практические выгоды от работы в рамках ЕАЭС, включая экономическую сферу, имеют значительное значение для Армении.

Также лидеры обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между Россией и Арменией, акцентировав внимание на энергетическом секторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявлял, что российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна остановила участие в механизмах ОДКБ.

При этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подтвердил, что несмотря на временное приостановление участия Армении, страна продолжает оставаться союзником организации.