Министр обороны Армении назвал Россию стратегическим союзником

Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

«Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

«В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.