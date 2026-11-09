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Путин похвалил организацию работы компании «Сибур»
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал высокую оценку организации работы нефтехимической компании «Сибур».
Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил о стабильной ситуации в нефтехимических компаниях региона и выполнении инвестиционных планов предприятием «Сибур», передает ТАСС.
«Хорошо, молодцы, там хорошо организована работа», – ответил Путин.
Минниханов также сообщил о нормальном положении дел с нефтедобычей в Татарстане. Отвечая на вопрос президента об увеличении доли несырьевого экспорта, Минниханов пояснил, что в настоящий момент республика перерабатывает около 24 млн тонн нефти, развивая дальнейший передел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о расчете на сохранение Татарстаном лидерских позиций по многим направлениям развития.
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