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Путин выразил надежду на сохранение лидерских позиций Татарстана
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что рассчитывает на сохранение республикой лидерских позиций по многим направлениям развития.
«Нормально у вас все, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – приводит слова Путина ТАСС.
В ответ на слова Минниханова, что у региона нет иного пути и что Татарстан является крупнейшим потребителем электроэнергии, президент отметил, что рост потребности свидетельствует о развитии экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.
Летом Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.