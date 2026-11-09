Путин выразил надежду на сохранение лидерских позиций Татарстана

Tекст: Дарья Григоренко

«Нормально у вас все, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – приводит слова Путина ТАСС.

В ответ на слова Минниханова, что у региона нет иного пути и что Татарстан является крупнейшим потребителем электроэнергии, президент отметил, что рост потребности свидетельствует о развитии экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.

Летом Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.