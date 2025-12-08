Путин обновил состав СПЧ

Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

Tекст: Вера Басилая

Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.

В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.

Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.

South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.

Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.