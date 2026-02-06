Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Биткоин потерял четверть стоимости с начала 2026 года
Биткоин потерял четверть стоимости с начала 2026 года на биржах
Курс биткоина впервые с октября 2024 года снижался до 60 тыс. долларов, а с начала года криптовалюта подешевела почти на 27%.
Биткоин с начала 2026 года подешевел на четверть, передает РИА «Новости».
По данным торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, утром 6 февраля одна монета стоила 64 806 долларов, показав падение на 9% за последние сутки. В течение дня курс опускался до 60 тыс. долларов – такого уровня не было с 10 октября 2024 года.
Портал CoinMarketCap, отслеживающий среднюю цену криптовалюты на более чем 20 биржах, подтверждает снижение: биткоин подешевел почти на 9% за сутки, до 64 791 доллара. За последнюю неделю стоимость биткоина рухнула на 16%.
В целом с начала 2026 года криптовалюта потеряла 26,7% своей стоимости, что вызывает особое беспокойство среди инвесторов. Эксперты отмечают волатильность рынка на фоне роста опасений по поводу ужесточения регулирования и макроэкономических факторов.
Напомним, накануне курс биткоина снизился на 8% и опустился ниже отметки 70 тыс. долларов.
Ранее биткоин подешевел более чем на 7%, котировки опускались ниже 71 тыс. долларов.
3 февраля биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года.