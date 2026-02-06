Биткоин потерял четверть стоимости с начала 2026 года на биржах

Tекст: Мария Иванова

Биткоин с начала 2026 года подешевел на четверть, передает РИА «Новости».

По данным торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, утром 6 февраля одна монета стоила 64 806 долларов, показав падение на 9% за последние сутки. В течение дня курс опускался до 60 тыс. долларов – такого уровня не было с 10 октября 2024 года.

Портал CoinMarketCap, отслеживающий среднюю цену криптовалюты на более чем 20 биржах, подтверждает снижение: биткоин подешевел почти на 9% за сутки, до 64 791 доллара. За последнюю неделю стоимость биткоина рухнула на 16%.

В целом с начала 2026 года криптовалюта потеряла 26,7% своей стоимости, что вызывает особое беспокойство среди инвесторов. Эксперты отмечают волатильность рынка на фоне роста опасений по поводу ужесточения регулирования и макроэкономических факторов.

Напомним, накануне курс биткоина снизился на 8% и опустился ниже отметки 70 тыс. долларов.

Ранее биткоин подешевел более чем на 7%, котировки опускались ниже 71 тыс. долларов.

3 февраля биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года.