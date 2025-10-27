Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году

Politico: Германия планирует потратить на военные закупки 377 млрд евро в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Германия намерена выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупку вооружений и техники для всех видов войск, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Такая сумма заложена в правительственном документе, согласно которому все пункты будут обнародованы по мере готовности для голосования в бюджетном комитете парламента.

Планируется запуск около 320 проектов по разработке оружия и военного оборудования в 2026 году. Для 178 проектов уже выбраны подрядчики, в их числе 160 немецких компаний, остальные заявки находятся на стадии рассмотрения. Среди ключевых подрядчиков отмечаются концерны Rheinmetall и Diehl Defence, последний участвует в 21 тендере на сумму 17,3 млрд евро.

К 2035 году бундесвер планирует получить 687 боевых машин пехоты Puma и 561 систему противодействия беспилотникам Skyranger. Кроме того, планируется расширение спутниковой программы: на ее развитие и модернизацию наземного оборудования выделено более 14 млрд евро.

По плану Германия также хочет приобрести у американской компании Lockheed Martin 15 самолетов F-35 за 2,5 млрд евро, а также около 400 ракет Tomahawk Block Vb за 1,15 млрд евро и три пусковые установки Lockheed Martin Typhon за 220 млн евро.

Большинство контрактов планируется заключить в 2026 году, однако часть проектов рассчитана на долгосрочную перспективу и может быть реализована позднее, без конкретных сроков исполнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запланировали продать Германии 15 истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что в этом году Германия увеличила военные закупки до 32 млрд евро, потратив почти втрое больше средств на истребители Eurofighter.

Между тем сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что состояние экономики ФРГ стало результатом провальной экономической политики канцлера Фридриха Мерца и предвестником краха.