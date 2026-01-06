Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы
В районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе раздались выстрелы, сообщает портал BNO News.
При этом BNO News подчеркивает, что «обстоятельства неясны», передает РИА «Новости».
Радиостанция Caracol заявила, что министерства и правительственные здания в центре Каракаса эвакуируют из-за близости к «эпицентру столкновений».
По данным радиостанции, предприятия и районы рядом с местом происшествия закрыты, жители и покупатели не могут покинуть здания «до улучшения ситуации».
По данным Caracol, сообщалось о беспилотниках, замеченных над зданием дворца, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и пострадавших пока отсутствует, власти официальных комментариев не дали.
Корреспондент Agence France-Presse Дэнни Кемп со ссылкой на источник, близкий к офису президента Венесуэлы, заявил, что «ситуация находится под контролем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция прошла исключительно под контролем исполнительной власти, а Белый дом готовил ее много месяцев без уведомления демократов в Конгрессе. США заявили о повреждении одного вертолета, а также, по сообщениям СМИ, одного самолета и наличии раненых среди своих военных. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.