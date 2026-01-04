  • Новость часаПушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 20:43 • В мире

    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах

    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах
    Tекст: Геворг Мирзаян

    Пока Дональд Трамп хвастается на весь мир операцией по захвату президента Венесуэлы, в самих США она вызвала политическую бурю. План хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным и катастрофическим». Кто и почему критикует Трампа и какие для него это будет иметь последствия?

    «Великолепная». Именно так президент США Дональд Трамп описывает операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. С момента самого захвата прошло уже более суток, а хозяин Белого дома не устает хвалить себя и своих военных, насмехаться над плененным и описывать манящие перспективы внешнего управления Венесуэлой, которое он обеспечит.

    Однако далеко не все в США рады его успехам. Недовольны, например, поборники международного права – хотя и не защитники Венесуэлы.

    «Захватив ее президента и пообещав «управлять» страной бесконечно – и все это без разрешения Конгресса или ООН – президент США Дональд Трамп, по мнению некоторых экспертов, вполне мог разрушить остатки международных норм», – аккуратно, но все же критически пишет Foreign Policy. Трамп создал прецедент. «Открыл путь для новых актов агрессии на мировой арене для соперников США – Китая и России», – продолжает Foreign Policy.

    Но больше всего недовольны американские демократы. Ювелирно проведенная операция по захвату Николаса Мадуро, которая перейдет в публичный суд над ним, приведет к росту рейтинга Дональда Трампа. На протяжении месяцев республиканские СМИ и Белый дом позиционировали венесуэльского диктатора как архиврага Соединенных Штатов, чуть ли не самого вредоносного со времен Усамы бен Ладена. И вот теперь Трамп не просто обезвредил, но и зрелищно наказал этого человека, сделав тем самым весомую заявку на победу в ходе промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

    Кроме того, эта операция прошла исключительно под контролем исполнительной власти. Белый дом готовил ее много месяцев, но при этом не уведомил о ней демократов в Конгрессе – в том числе и тех, кто по должности обязан был знать. «Я абсолютно ничего не получал, ни в формате брифинга, ни в виде предварительного уведомления. Только через СМИ», – возмущается член комитета по иностранным делам Палаты представителей Грег Микс.

    Трампа можно было, конечно, понять – учитывая уровень антагонизма между ним и демократами, нельзя было исключать целенаправленного слива операции или ее саботажа (для недопущения роста рейтинга Трампа). Однако демократы опасаются, что созданный прецедент игнорирования Конгресса лишит их возможности контролировать внешнюю политику главы Белого дома. Даже в том случае, если они победят на ноябрьских промежуточных выборах.

    Именно поэтому со стороны демократов сейчас идет резкая критика Трампа и того, что он сделал. Некоторые выступают эмоционально, ссылаясь на международное право и права меньшинств.

    «Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права.

    Это явное стремление к смене режима затрагивает не только иностранцев, но и жителей Нью-Йорка. В том числе десятки тысяч венесуэльцев, которые называют этот город своим домом», – говорит мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

    Хотя вроде как никто американцам венесуэльского происхождения не угрожает, да и сами они (как и американцы кубинского происхождения) к властям на исторических родинах относятся негативно. Если же Мамдани имел в виду перспективы депортации нелегально находящихся в Нью-Йорке венесуэльцев, то нелегальный ввоз Мадуро в США ничем на их статус не влияет.

    Другие же демократы, однако, выступили более системно. И в целом сосредоточили критику Трампа на нескольких направлениях. Во-первых, они попытались использовать усталость США от глобальных военных конфликтов и надеть венесуэльскую сову на иракский глобус. Например, с точки зрения подготовки операции.

    «То, как Трамп сильно преувеличивает угрозу со стороны Венесуэлы и Мадуро для США, вызывало очень тревожные отголоски того, как команда Джорджа Буша – младшего преувеличивала угрозу оружия массового уничтожения в Ираке, чтобы оправдать свое вторжение»,

    пишет известный демократический аналитик Томас Фридман. И это действительно так – Мадуро не является главным наркоторговцем, а Венесуэла была пусть и крупной, но все-таки одной из транзитных стран для ввоза наркотиков в США.

    И с точки зрения последствий. «Войны за смену режима или нефть, которые преподносятся как сила, но превращаются в хаос, и американские семьи расплачиваются за это. Американский народ этого не хочет, и он устал от лжи», – говорит бывшая кандидат в президенты США Камала Харрис.

    По ее словам, речь идет не о наркотиках или демократии, а о желании Трампа «играть роль регионального диктатора». Что тоже правда – Стратегия нацбезопасности США четко позиционирует Америку как регионального диктатора в Западном полушарии, а также обязывает местные страны выстраивать свою политику в соответствии с американскими национальными интересами.

    Во-вторых, они заявляют о непродуманности операции со стратегической точки зрения. «Венесуэла не представляла непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Это безрассудная, выборочная смена режима, поставившая под угрозу жизни американцев (Ирак 2.0) без какого-либо плана действий на следующий после ее проведения день. Войны стоят дороже трофеев», – пишет конгрессмен Сет Моултон.

    Демократы называют план по управлению Венесуэлой «безумным» и «катастрофическим». Прежде всего для самого региона. «Администрация Трампа продолжает политику американского интервенционизма в Латинской Америке, которая привела лишь к нарушениям прав человека, отступлению от демократии, экономической дестабилизации, глубокой нищете, геноциду и массовой миграции. История показала нам, что мир и демократия в Латинской Америке никогда не достигались посредством несанкционированного военного вмешательства Соединенных Штатов», – возмущается конгрессмен Делия Рамирез. И утверждает, что Трамп сейчас втягивает Америку в «бесконечную войну».

    Война, согласно ее оценкам, будет катастрофичной и для самих США, которые получат там герилью, нестабильность и (если успеют вложить деньги в восстановление венесуэльской нефтянки) потерянные миллиарды.

    По словам Томаса Фридмана, Трамп сошел с ума, раз пытается реализовать «крупнейший проект по строительству нации со времен Ирака и Афганистана». И это тоже правда – все американские проекты по строительству нации после холодной войны провалились. Ливийцы, иракцы, афганцы, сирийцы не дадут соврать.

    В-третьих, демократы попрекают Трампа прецедентом. По словам сенатора Энди Кима, операция «посылает ужасный и тревожный сигнал другим влиятельным лидерам по всему миру о том, что целенаправленное нападение на главу государства – приемлемая политика для правительства США». Трамп, конечно, считает этот прецедент позитивным – Америку будут бояться. Однако Энди Ким справедливо считает, что такой подход приведет скорее к изоляции Соединенных Штатов.

    Ну и, наконец, демократы попрекают Трампа тем самым игнорированием Капитолия.

    Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул назвала операцию «вопиющим злоупотреблением властью, совершенным без одобрения Конгресса».

    Другие демократы в этом вопросе упирают не столько на юридическую (а позиции Трампа тут сильны – он не обязан был информировать конгрессменов), сколько на этическую составляющую. «Администрация трижды заверяла меня в том, что не стремится к смене режима и не собирается предпринимать военные действия в Венесуэле. Очевидно, что они не ведут себя честно по отношению к американцам», – говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

    Как отзовется эта критика Трампу? Ответ на этот вопрос зависит от дальнейших действий хозяина Белого дома. Если президент США сейчас капитализирует успех в виде захвата Мадуро и остановится – то тогда он может игнорировать, а то и опровергать критиков. Если же Трампа понесет на волне успеха к «управлению Венесуэлой», если он продолжит военную операцию в этой стране, то тогда надежды демократов на его крах и последующее «мы же предупреждали» могут сбыться.

