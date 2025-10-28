Подсудимые заявили о сатирическом характере фейков о Брижит Макрон

Tекст: Денис Тельманов

Обвиняемые в распространении фейков о супруге президента Франции Брижит Макрон заявили в суде, что считают свои действия сатирой, передает ТАСС.

В суде они отметили, что их публикации в соцсетях были «черным юмором в стиле журнала Charlie Hebdo», известного антирелигиозными публикациями и карикатурами. Подсудимые отвергли обвинения в травле жены главы государства, заявив, что не имеют отношения к травле в интернете.

Они выразили удивление, что их сообщения о том, что Брижит Макрон якобы сменила пол, дошли до самой первой леди, считая, что она не читает соцсети и не зарегистрирована в X. Один из обвиняемых спросил, нужно ли во Франции разрешение на юмор, отметив, что если нет, «следует запретить соцсети» в стране.

На уточняющий вопрос суда о том, сознавали ли они возможное влияние публикаций на психическое здоровье первой леди, обвиняемые не ответили. Брижит Макрон в письме следователю указала, что эти сообщения причинили страдания ее внукам, а ей самой приходится выслушивать разговоры на эту тему во время зарубежных поездок.

Из десяти подсудимых в суд пришли семь человек. В их числе специалисты по информационным технологиям, риелтор, учитель и социальный работник. Средний возраст обвиняемых – 50 лет. Брижит Макрон на заседании не присутствовала. По сведениям Le Figaro, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже пройдут судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон. Брижит Макрон заметила, что ее имя на налоговом сайте указано как мужское, после чего подала официальную жалобу. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности Брижит Макрон.