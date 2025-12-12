Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.4 комментария
Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
Киевский режим рассматривает возможность приглашения американских компаний в Донбасс через создание демилитаризованной свободной экономической зоны, пишут украинские СМИ.
Украина намерена предложить Соединенным Штатам создание в Донбассе свободной экономической зоны для привлечения американских бизнес-интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В материале подчеркивается, что инициатива входит в последний мирный план, направленный на вовлечение президента США Дональда Трампа в разрешение конфликта в регионе.
Источники издания отмечают, что Трамп считает Киев более уязвимой стороной на фоне коррупционного скандала и ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Один из чиновников в анонимном комментарии добавил: «Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».
Попытка Украины заинтересовать США через экономические предложения связана с желанием получить политическую поддержку в условиях продолжающегося противостояния на Украине. По данным издания, Белый дом тщательно отслеживает развитие ситуации и реагирует на внутренние конфликты в украинском руководстве.
Ранее СМИ сообщали, что американская сторона предлагала украинской создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей.
Президент России Владимир Путин пояснял, что конфликт на Украине завершится, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий.