В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
В результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали десятки подростков, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.
«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», – заявил он.
В момент происшествия в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные службы продолжают разбор завалов: двоих человек уже удалось извлечь и передать врачам, поиски остальных продолжаются.
Помимо учебного заведения, в Старобельске пострадали административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых строений ранения получил мужчина, которому также оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы и психологи, следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая несовершеннолетняя девушка погибла при ударе украинского беспилотника по рейсовому микроавтобусу в ЛНР.
В апреле жертвами атаки вражеского дрона в селе Булгаковка стали двое 18-летних парней и 28-летняя девушка.
Зимой украинский аппарат ударил по спортивной площадке школы в луганском поселке Юбилейное.