    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    22 мая 2026, 10:01 • Новости дня

    Мирошник: Под завалами колледжа в ЛНР могут быть до 18 пострадавших

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник оценил количество возможных пострадавших при разрушении зданий в Старобельске в ЛНР.

    «Под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа», – написал дипломат в своем Telegram-канале.

    Точное число оказавшихся под обломками колледжа и общежития людей в настоящее время уточняется.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков.

    Мирошник назвал террористическим актом атаку ВСУ по колледжу в ЛНР.

    21 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Иволжанским, Запсельем и Дегтярным.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Лесной Стенки, Дружелюбовки, Чернещины Харьковской области, Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Стенок, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины HMMWV, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили харьковскую Волоховку.

    До этого они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А ранее освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины

    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил аргументы, доказывающие статус Украины как несостоявшегося государства, и указал на ее неминуемый распад.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал семь причин считать Украину несостоявшимся государством. Он опубликовал соответствующий пост в своем канале в Мах. «Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?» – написал он.

    Первым аргументом стала тотальная зависимость Киева от внешнего финансирования, без которого дефицит бюджета превысил бы 50%. Вторым фактором Медведев назвал утрату более 20% территории, доставшейся после распада СССР. Третья причина заключается в катастрофической демографической ситуации: население сократилось более чем в два раза – с 51,5 млн человек в 1991 году до менее 23 миллионов сегодня.

    Четвертый аргумент Медведева в том, что страна лишилась почти половины промышленного потенциала и более 70% металлургии, а также доступа к полезным ископаемым на сумму свыше 12 трлн долларов. Пятой причиной стало разрушение системы госуправления: большинство центральных органов власти либо утратили полномочия, либо сформированы неконституционно. Шестой фактор – прямое внешнее управление страной иностранными должностными лицами.

    Седьмым аргументом Медведев назвал нахождение у власти человека с признаками распада личности, выстроившего систему хищения западной помощи. Деградация Украины носит необратимый характер, и процесс не остановят обещания вступления в НАТО или Евросоюз, заключил зампред Совбеза.

    Ранее в четверг Медведев охарактеризовал текущее разрушение Украины как процесс окончательного упадка без шансов на восстановление. До этого он обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении своей страны.

    А для устойчивости международных отношений зампред Совбеза потребовал полного демонтажа киевского политического режима.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    21 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    @ Bert Van Den Broucke/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Число случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, в Европе достигло беспрецедентного уровня из-за изменения сексуального поведения молодежи. Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

    Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, резко возросла в Европе, пишет Politico.

    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в 2024 году было выявлено более 106 тыс. случаев гонореи. Этот показатель вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким с момента начала наблюдений.

    Количество заражений сифилисом также увеличилось, достигнув отметки почти в 46 тыс. случаев, что вдвое превышает уровень 2015 года.

    «Без лечения эти инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса – проблемы с сердцем или нервной системой», – заявил эксперт центра Бруно Чанчо.

    Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, специалисты отмечают тревожный рост врожденного сифилиса, число таких диагнозов возросло со 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась и составила более 213 тыс. случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала резкий рост числа заражений сифилисом и гонореей в мире.

    Эксперты ВОЗ дополнительно отметили глобальное распространение устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

    21 мая 2026, 10:26 • Новости дня
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Базовая температура тела женщин неуклонно растет в период с юности до среднего возраста, что может стать новым способом мониторинга здоровья и старения, отмечают ученые.

    Исследователи обнаружили, что температура тела в состоянии покоя у женщин незначительно повышается каждый год в возрасте от 18 до 42 лет, сообщает New Scientist.

    Причины этого явления пока изучаются, однако открытие позволяет использовать носимые датчики температуры для отслеживания старения, выявления перименопаузы или потенциальных проблем со здоровьем.

    «Мы думаем, что температурный сигнал содержит много информации о здоровье», – заявила Мари Гомберт-Лабеденс из исследовательского института SRI International в Калифорнии. Эксперт добавила, что это может стать неиспользованным ресурсом информации о состоянии организма и поможет выявить новые маркеры заболеваний.

    Ученые проанализировали данные исследования 1990-х годов, в котором более 750 участниц ежедневно измеряли температуру после пробуждения. Выяснилось, что женщины старше 35 лет в среднем были на 0,05 градуса Цельсия горячее более молодых испытуемых. Повышение температуры, вероятно, связано с гормональными изменениями, особенно к концу репродуктивного возраста.

    Более высокая температура в среднем возрасте может объяснять, почему некоторые женщины перестают мерзнуть так же сильно, как раньше. После менопаузы температура тела обычно снова снижается, достигая уровня, характерного для мужчин.

    Развитие умных колец и других датчиков в будущем позволит выявлять приближение менопаузы или ранние признаки заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые выявили ключевые молекулярные механизмы терморегуляции человека.

    Ученые отмечали, что гормональная перестройка перед менопаузой часто сопровождается приливами жара из-за снижения уровня эстрогенов

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 12:01 • Новости дня
    Петербургский бизнесмен Смирнов разбился насмерть на мотоцикле
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предприниматель Михаил Смирнов в Петербурге не справился с управлением байком и вылетел на встречную полосу в Ленобласти, где врезался в легковой автомобиль, мужчина погиб, сообщили в «Балтийской топливной компании», с которой он был связан.

    Авария произошла в Приозерском районе на трассе Пески – Сосново – Подгорье, передает РИА «Новости».

    Водитель двухколесного транспорта марки Triumph выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Haval. От полученных травм мужчина скончался до прибытия врачей.

    Гибель предпринимателя подтвердили в «Балтийской топливной компании». «Да, мы можем подтвердить, что Михаил Смирнов погиб в ДТП, и глубоко скорбим по этому поводу», – сообщила представительница организации.

    Согласно открытым данным, в 2023 году погибший числился учредителем фирмы «Нева-ойл». Эта структура владеет долей в «Балтийской топливной компании», занимающейся бункеровкой судов. Кроме того, в 2024 году коммерсант занимал 108-ю строчку в рейтинге миллиардеров издания «Деловой Петербург».

    В январе прошлого года в этом же регионе мертвым нашли топ-менеджера группы компаний «Благо» Александра Хайдина.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде российский криптоинвестор найден в братской могиле

    Tекст: Мария Иванова

    Исчезнувший в начале года криптоинвестор и боец тайского бокса из Петербурга обнаружен мертвым среди невостребованных тел из-за ошибки местной полиции.

    Российский криптоинвестор и спортсмен Максим Гарбузов, пропавший в Паттайе в начале 2026 года, погиб, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердила руководитель группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

    «Максим Гарбузов из Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев», – сообщила глава волонтеров. Она пояснила, что добровольцы вели поиски соотечественника с февраля. Родственники мужчины также обращались с заявлением в правоохранительные органы.

    По словам Шерстобоевой, причиной столь долгих поисков стала банальная опечатка. Местные полицейские неверно записали фамилию погибшего россиянина, из-за чего его долгое время не могли опознать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Таиланде исчез проживший там 12 лет уроженец Хакасии Георгий Новиков.

    Ранее в Бангкоке на кладбище невостребованных тел похоронили пропавшую в конце 2025 года россиянку Веронику Партнову.

    В начале мая волонтеры начали поиски еще одного гражданина России после его обращения в местную клинику.

    21 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, продолжит свою спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.

    Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего Александра Плющенко, рассказал ТАСС источник агентства. Сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко теперь будет представлять на международных соревнованиях Азербайджан.

    Юный спортсмен тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. Ранее стало известно, что спортивное гражданство сменила еще одна воспитанница академии Евгения Плющенко. Фигуристка Вероника Жилина также перешла в сборную Азербайджана.

    Между тем сначала Международный союз конькобежцев отказал Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Кроме того, в мае решила сменить спортивное гражданство и фигуристка Софья Муравьева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Александр Плющенко выступал в ледовом шоу с высокой температурой.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест

    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Альпинист Рустам Набиев вошел в историю, став первым человеком, который смог подняться на высочайшую вершину планеты исключительно с помощью рук.

    Россиянин Рустам Набиев первым в истории совершил восхождение на Эверест на одних руках и водрузил на вершине национальный флаг, передает ТАСС.

    «Я понимал, что становлюсь не только первым человеком в мире, но и первым россиянином, который представляет свою страну на этой мировой арене альпинизма», – рассказал Набиев.

    По словам спортсмена, он испытал огромную гордость, поднимая российский триколор на высочайшей горе мира. Альпинист отметил, что в условиях текущей международной обстановки хотел поддержать родину и продемонстрировать силу духа соотечественников.

    Он добавил, что рад отсутствию ограничений в мировом альпинизме, что позволяет открыто представлять Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альпинист Рустам Набиев покорил Эверест исключительно с помощью силы рук.

    В этот же день более 270 человек установили новый рекорд по количеству успешных восхождений на данную гору за сутки.

    Несколькими днями ранее Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям с национальным флагом.

    МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»
    Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ
    Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации