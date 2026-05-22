Мирошник: Под завалами колледжа в ЛНР могут быть до 18 пострадавших
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник оценил количество возможных пострадавших при разрушении зданий в Старобельске в ЛНР.
«Под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа», – написал дипломат в своем Telegram-канале.
Точное число оказавшихся под обломками колледжа и общежития людей в настоящее время уточняется.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков.
Мирошник назвал террористическим актом атаку ВСУ по колледжу в ЛНР.