Хантер Байден признался, что был «деградировавшим крэковым наркоманом»
Сын бывшего президента США Хантер Байден откровенно рассказал о своем прошлом, заявив о тяжелой зависимости от наркотиков до лета 2019 года.
«Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом», – рассказал он в интервью журналистке Кандис Оуэнс, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, он полностью прекратил употребление запрещенных веществ 1 июня 2019 года.
Байден-младший вошел в историю как первый ребенок действующего американского лидера, столкнувшийся с уголовным преследованием. В Калифорнии его обвиняли в умышленной неуплате налогов на сумму более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах. Прокуроры утверждали, что эти средства тратились на эскорт-услуги и наркотики.
Кроме того, в штате Делавэр ему предъявили обвинения в незаконном владении пистолетом «Кольт» в 2018 году на фоне употребления запрещенных препаратов. Данное нарушение грозило ему тюремным сроком до десяти лет. Однако Джо Байден перед уходом с президентского поста помиловал сына, назвав приговор несправедливым, несмотря на прежние обещания не вмешиваться в дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский суд прекратил уголовное дело против Хантера Байдена из-за президентского помилования. После освобождения от наказания сын политика решил посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.
Ранее жюри присяжных признало его виновным по делу о нарушениях при хранении оружия.