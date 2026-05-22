  • Новость часаЧисло пострадавших при атаке на Старобельск достигло 40 человек
    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Лантратова сообщила о четырех погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    В Госдуме назвали чушью слова Буданова о «прародительнице Руси»
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    22 мая 2026, 12:14 • Новости дня

    Власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, критикующий местное правительство и поддерживающий радикальную оппозицию, обвинен властями страны пребывания во лжи, а также в разрушении имиджа дипломатии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны грузинских властей, сказал журналистам, что «есть простой выход из ситуации – перестать лгать и поддерживать насилие».

    По его словам, в восприятии грузинского общества Фишер, чья каденция истекает в ближайшие дни, останется «послом Германии, который позировал на фоне фашистского слогана (в офисе оппозиции)».

    «В течение трех лет работы в Грузии этот человек разрушил тридцатилетнюю дружбу Грузии и Германии. Он отождествляется в Грузии с насилием, дезинформацией, потворством пропаганде. Это печально», – заявил Шалва Папуашвили.

    Глава высшего закондательного органа Грузии также отметил, что посол Германии «нанес в целом вред институту послов».

    «В грузинском обществе послы теперь воспринимаются как непрошенные гости, которые поддерживают насилие, лгут, стимулируют пропаганду», – сказал он.

    По его словам, МИД Германии ранее обещал, что Фишер не будет вести себя так, использовать агрессивную риторику по отношению к тбилисским властям.

    «Это условие нарушено, к сожалению», – заявил председатель парламента Грузии.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    ФРГ заявила о готовности стать лидером в НАТО и тратить 5% ВВП на оборону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    20 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство <ритании требовало от властей Грузии воздействовать на местный бизнес для отказа от российских нефтепродуктов, что в итоге привело бы к экономическому коллапсу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

    По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

    «Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

    Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    21 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности восстановить двустороннюю дружбу с Украиной и назвал «очень дружеской» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в начале мая в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» председатель правительства Грузии заявил, что «надеется на перезагрузку отношений с Украиной».

    «Это важно, так как наши страны и народы связывают традиции дружбы», – сказал он.

    «У нас особенная чувство солидарности с украинским народом, – отметил Ираклий Кобахидзе. – Важно перезагрузить отношения с руководством Украины».

    По его словам, инициатива встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества исходила от Владимира Зеленского.

    «Встреча о важности оздоровления отношений прошла в очень дружеском режиме в течение десяти минут, о других деталях говорить воздержусь, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Посмотрим, было много факторов, которые создали проблемы в двусторонних отношениях».

    Он перечислил отзыв посла Украины из Грузии в начале СВО, призывы Киева открыть «второй фронт» против России, а также напомнил, что сам санкционирован украинскими властями.

    «Смотрим на это спокойно, сейчас главное идти вперед, перезагрузить отношения. Мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, но надеемся перевести его в двусторонний», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами ответом на усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО.

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    По ее словам, «сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией».

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    19 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    В АдГ словами из антиутопии Оруэлла раскритиковали вручение премии мира НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра осудил планы по вручению престижной награды военному блоку.

    «Премия мира для НАТО от Мерца, который прямо сейчас саботирует усилия Трампа по достижению мира на Украине. В Мюнстере Оруэлла «1984» понимается как руководство к действиям: «Война – это мир», – написал политик, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия из Экономического общества Вестфалии и Липпе сообщили, что церемония состоится 1 октября 2026 года в Мюнстере. Ожидается, что с торжественной речью на мероприятии выступит канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Представитель АдГ выразил свое возмущение, обратив внимание на парадоксальность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за отсутствие стратегии.

    Ранее немецкий лидер сообщил о снятии ограничений по дальности военных поставок для Украины.

    19 мая 2026, 14:09 • Новости дня
    При обрушении дома в немецком Герлице пострадали более 50 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецком городе Герлиц обрушился жилой многоквартирный дом, в результате чего пострадали десятки людей, а спасательные службы продолжают поиски под завалами.

    В результате обрушения многоквартирного жилого дома в Германии пострадали более 50 человек, передает РИА «Новости».

    рагедия произошла в саксонском городе Герлиц. Местная полиция предполагает, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

    «Спасатели используют служебных собак и тепловизионные камеры для поиска под завалами... В общей сложности пострадали 54 человека», – сообщил представитель правоохранительных органов. Изначально без вести пропавшими числились пять человек.

    Позднее выяснилось, что двое из разыскиваемых не находились в здании в момент катастрофы. Судьба еще троих человек остается неизвестной, их продолжают искать под обломками. Спасатели пока не могут подтвердить, находились ли они в квартирах во время предполагаемого взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в саксонском городе Герлиц из-за предполагаемого взрыва газа полностью обрушился многоквартирный дом.

    Месяцем ранее в немецком городе Фёльклинген в результате взрыва в подземном переходе погиб один человек.

    В январе текущего года в городе Альбштадт-Тайльфинген по причине утечки бытового газа разрушилось еще одно жилое здание.

    19 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    В Панкисском ущелье Грузии задержана группа исламистов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Трое граждан Грузии задержаны в Панкисском ущелье Грузии за вступление в ряды террористической организации «Исламское государство», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге 19 мая первый замруководителя Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе сообщил, что задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.

    По его словам, «специальная операция была проведена в селах Омало, Биркиани и Джоколо».

    Как отметил Лаша Маградзе, задержанные получали «определенные указания» от руководства ИГ, проводили конспиративные встречи, пытаясь мобилизовать в ряды организации других граждан.

    Изъяты огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, компьютерная техника.

    19 мая 2026, 12:46 • Новости дня
    Немецкий Саарбрюккен разорвал братские отношения с Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Власти Саарбрюккена решили разорвать установленные в 1975 году братские отношения с Тбилиси в знак протеста против «отступления Грузии от демократии», сообщили грузинские СМИ со ссылкой на мэрию немецкого города, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал решение Саарбрюккена «их правом».

    «Как хотят, пусть так и делают», – сказал он.

    Каха Каладзе отметил, что является мэром Тбилиси с 2017 года и лишь однажды за этот период делегация города-побратима из Германии посетила столицу Грузии.

    Саарбрюккен был первым из 19 городов – побратимов Тбилиси. В их числе также Стамбул, Любляна, Бильбао, Палермо, Атланта, Киев, Минск, Стамбул, Тегеран и другие.

    Власти Грузии обвиняют посла Германии Петера Фишера в том, что в том числе по его вине отношения двух стран находятся на беспрецедентно низком уровне.

    21 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Junge Welt: Стратегия Европы против России рухнет без поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный вывод американских войск из ФРГ грозит тотальным крушением текущего антироссийского курса Европейского союза и серьезными проблемами для немецкого руководства, пишет Junge Welt.

    Издание Junge Welt пишет, что ослабление военной помощи со стороны Вашингтона приведет к окончательному провалу планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В начале мая президент США пообещал в течение года вывести из Германии пять тыс. американских солдат.

    Официальный представитель Пентагона подтвердил данное решение, однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил отсутствие конкретных планов. При этом журналист Арнольд Шёльцель подчеркнул критическую зависимость нынешнего курса от финансов Берлина.

    По его словам, европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. «Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец», – написал обозреватель.

    В сложившихся условиях Берлину придется приложить огромные усилия для сохранения лидерства в Европе. По мнению автора статьи, местная элита одержима идеей победы над Москвой и доводит страну до саморазрушения.

    Пентагон подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Президент США пообещал значительно увеличить число возвращаемых домой солдат. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение американского военного контингента.

    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    21 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Премьер Грузии: В ЕС на мирных митингующих спускают собак

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Евросоюз без возвращения к традиционным ценностям Грузии не нужен, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» председатель правительства Грузии заявил, что «если Евросоюз должен быть таким, каким мы увидели на примере Дании, то что нам вообще нужно в таком Евросоюзе?».

    «Грузии нужно членство в таком Евросоюзе, который вернется к основополагающим ценностям», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе отметил, что «Грузию не нужно упрекать Евросоюзом, в котором на мирных митингующих спускают собак».

    По его словам, «Евросоюз деградирует стараниями европейской бюрократии».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии обратился с открытым письмом к лидерам Евросоюза с призывом ответить на вопросы об «отступлении от европейских ценностей», которые выразились в брутальном разгоне недавнего митинга в Копенгагене у штаб-квартиры компании Maersk, которую обвиняют в транспортировке военных грузов для снабжения израильской армии.

    20 мая 2026, 07:14 • Новости дня
    Россия закупила в Грузии рекордное количество орехов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума – почти до 7 млн долларов, следует из данных грузинской статслужбы.

    Отечественные компании в апреле резко нарастили ввоз различных ореховых смесей из соседней республики, передает РИА «Новости». Сумма закупок составила 6,8 млн долларов против 4,1 млн долларов годом ранее. Таким образом, показатель вырос в 1,7 раза в годовом выражении.

    Этот объем стал максимальным за все время ведения статистики с 2009 года. По итогам весеннего месяца российская сторона сохранила статус крупнейшего покупателя данной сельскохозяйственной продукции.

    В тройку главных импортеров также вошли Киргизия с объемом поставок на 441,5 тыс. долларов и Сирия, закупившая товар на 256,2 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале текущего года Россия импортировала из Грузии продукцию на сумму 182,7 млн долларов.

    В марте наша страна в пять раз нарастила поставки удобрений на грузинский рынок.

    Месяцем ранее соседняя республика увеличила закупки российского молока до исторического максимума.

    21 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Грузия резко увеличила закупки российской водки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В апреле объем поставок крепкого алкоголя из Москвы в Тбилиси достиг почти 600 тыс. долларов, закрепив лидерство отечественных производителей на местном рынке.

    В середине весны ввоз российской водки в соседнюю республику увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тбилиси закупил продукцию на 584 тыс. долларов против 461 тыс. годом ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

    По итогам месяца Россия сохранила статус крупнейшего поставщика этого напитка на грузинский рынок. В тройку главных государств-экспортеров также вошли Латвия с объемом поставок на 310,1 тыс. долларов и Украина, продавшая водки на 244,4 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года экспорт российской водки в Грузию достиг рекордных 6,6 млн долларов.

    В марте текущего года Тбилиси нарастил закупки сыра из России до исторического максимума.

    В том же месяце объем поставок российской пшеницы на грузинский рынок вырос в три раза.

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

