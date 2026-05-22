Мишустин встретился с президентом Туркмении в Ашхабаде
Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Перед началом основного мероприятия Михаил Мишустин провел двустороннюю встречу с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым, передает ТАСС.
Позднее у российского премьера запланированы переговоры с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В 2026 году председательство в организации осуществляет туркменская сторона, пишет РИА «Новости».
На заседании участники рассмотрят вопросы укрепления торгово-экономического и культурного взаимодействия. Особое внимание планируется уделить цифровой трансформации промышленности, развитию транспортной инфраструктуры и радионавигационных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Ашхабаде Иван Волынкин еще в январе анонсировал визит Михаила Мишустина на заседание глав правительств СНГ.
В декабре прошлого года Владимир Путин провел двусторонние переговоры с Сердаром Бердымухамедовым.
В рамках этой же поездки российский лидер встретился с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.