Путин открыл встречи в Ашхабаде беседой с президентом Туркмении

Tекст: Вера Басилая

Первая встреча Владимира Путина в рамках серии двусторонних переговоров состоялась с Сердаром Бердымухамедовым, передает ТАСС.

Президенты России и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув значимость укрепления политического и экономического взаимодействия между двумя странами. Сообщается, что переговоры прошли в деловой и дружественной атмосфере.

Кремль ранее анонсировал целую серию встреч российского лидера с главами государств, прибывшими в Ашхабад. В ближайшее время Владимир Путин намерен провести переговоры с президентами Ирака Абдель Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели короткую встречу перед началом форума в Ашхабаде.

Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.