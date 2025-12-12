Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Путин открыл встречи в Ашхабаде беседой с президентом Туркмении
В Ашхабаде стартовала серия двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами ряда стран, первую из которых российский президент провел с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Первая встреча Владимира Путина в рамках серии двусторонних переговоров состоялась с Сердаром Бердымухамедовым, передает ТАСС.
Президенты России и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув значимость укрепления политического и экономического взаимодействия между двумя странами. Сообщается, что переговоры прошли в деловой и дружественной атмосфере.
Кремль ранее анонсировал целую серию встреч российского лидера с главами государств, прибывшими в Ашхабад. В ближайшее время Владимир Путин намерен провести переговоры с президентами Ирака Абдель Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели короткую встречу перед началом форума в Ашхабаде.
Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.