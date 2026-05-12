Tекст: Дмитрий Зубарев

Бондарь рассказал, что украинских военнослужащих на передовых позициях удерживают угрозами расправы за попытки оставить посты, передает РИА «Новости».

По словам Бондаря, ему известны случаи, когда украинские солдаты признавались в попытках покинуть позиции. «Один из солдат говорил, что уже несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Давали воду, консервы и угрожали, что в случае новой попытки уйти его расстреляют», – сообщил собеседник агентства.

Бондарь отметил, что подобные истории он слышал не только от одного военного, но и от других местных жителей, которые были свидетелями подобных ситуаций на линии соприкосновения.

