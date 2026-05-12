Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «командой мечты» в преддверии президентских выборов 2028 года, проведя опрос участников мероприятия в Белом доме о том, кто им больше нравится, и воздержавшись от прямой поддержки какого-либо из названных политиков.
«Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор». Джей Ди – идеальный кандидат. Это был идеальный выбор», –приводит The Hill слова Трампа во время ужина в Розовом саду с представителями правоохранительных органов в честь Национальной недели полиции.
«Но это мелочи. Это не значит, что я вас поддерживаю ни при каких обстоятельствах. Но знаете,.. мне кажется, это звучит как намек на кандидат в президенты и кандидата в вице-президенты», – добавил он.
Рубио выдвинул свою кандидатуру в президенты еще в 2016 году, но приостановил кампанию после поражения на праймериз от Трампа. Он вернулся в Сенат, где и проработал до того, как присоединиться ко второй администрации Трампа.
Вэнс находился в середине своего первого срока в верхней палате парламента, прежде чем Трамп пригласил его присоединиться к своей президентской команде.
Оба кандидата подвергались серьезным вопросам относительно своих намерений на 2028 год, но ни один из них не заявил о намерении начать президентскую кампанию. Вместо этого они сказали, что их цель – сосредоточиться на работе нынешней администрации.
Однако в декабре Рубио заявил Vanity Fair, что он будет «одним из первых, кто поддержит» Вэнса, если вице-президент будет баллотироваться в Белый дом.