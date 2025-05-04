Трамп отказался баллотироваться на третий президентский срок в США

Трамп заявил об отказе участвовать в выборах президента США в 2028 году

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, передает ТАСС. В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным».

По словам Трампа, его сторонники регулярно призывают его участвовать в выборах 2028 года, но он не планирует этого делать. Он добавил, что многие продают кепки с надписью «Трамп 2028», однако его намерение – «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация о том, что он поручал Минюсту изучить законность участия в выборах 2028 года. Очередные президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать. Он также отметил положительный старт своего второго срока, подчеркнув, что переходный период требует времени для результатов. При этом ранее сообщалось, что он завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.