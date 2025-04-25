Трамп назвал первые месяцы второго срока крайне успешными

Трамп заявил об успешности первых 100 дней второго срока президентства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что первые 100 дней его второго срока в Белом доме были крайне успешными, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени».

Трамп также прокомментировал вопрос о расширении полномочий президента. По его словам, он просто использует власть так, как она была «изначально задумана».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что знает лазейки, которые позволят ему остаться на посту президента США на третий срок, Трамп также не исключил возможность военного участия Соединенных Штатов в случае конфликта между Израилем и Ираном, а кроме того, президент допустил возобновление американского бизнеса как с Россией, так и с Украиной.