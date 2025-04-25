Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не предпринимал действий, чтобы остановить Израиль от нанесения ударов по Ирану, а также допустил участие Соединенных Штатов в возможном конфликте между этими странами.
В интервью журналу Time он подчеркнул: «Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения».
Глава Белого дома также допустил возможность участия Соединенных Штатов в случае возникновения военного конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.
Кроме того, президент США выразил готовность встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи.
На прошлой неделе в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где ключевым требованием Тегерана остается полное снятие антииранских санкций с гарантиями против их повторного введения.
Ранее Трамп предупреждал, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».