Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью журналу Time он подчеркнул: «Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения».

Глава Белого дома также допустил возможность участия Соединенных Штатов в случае возникновения военного конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.

Кроме того, президент США выразил готовность встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи.

На прошлой неделе в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где ключевым требованием Тегерана остается полное снятие антииранских санкций с гарантиями против их повторного введения.

Ранее Трамп предупреждал, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».