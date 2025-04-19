Второй раунд переговоров между США и Ираном завершился в Риме

В Риме завершился второй раунд непрямых консультаций США и Ирана по ядерной программе

Tекст: Мария Иванова

Второй раунд непрямых консультаций между делегациями Ирана и США завершился в Риме, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

По данным корреспондента, переговоры прошли, как и планировалось, и их атмосфера, по всей видимости, оставалась конструктивной.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил в эфире иранской гостелерадиокомпании, что

Тегеран продолжит переговоры с США по ядерной программе, пока считает их конструктивными и плодотворными. «Продолжительность переговоров зависит от их хода. Что касается нас, то делегация Исламской Республики Иран вступила на этот путь с полной серьезностью, и пока мы считаем, что переговоры продолжаются конструктивно и плодотворно, мы будем вести их», – заявил Багаи.

Основное требование Тегерана, подчеркнул представитель МИД, состоит в полном снятии антииранских санкций и предоставлении гарантий, что они не будут вводиться вновь.

В переговорах приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, роль посредника выполнял министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Риме стартовал второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Омана. Участники переговоров оказались в центре внимания из-за появления неподалеку итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в шортах и майке.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».