На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Сальвини в шортах случайно оказался у места переговоров Ирана и США в Риме
Вице-премьер Италии Сальвини в шортах случайно оказался у места переговоров Ирана и США в Риме
Участники переговоров Ирана и США в Риме неожиданно оказались в центре внимания из-за появления неподалеку итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, одетого в шорты и майку.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини оказался перед резиденцией посла Омана, где проходили переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе. Сальвини был замечен журналистами в шортах и майке-поло цвета хаки. На вопросы представителей СМИ он заявил: «Иду за покупками» и подчеркнул, что никак не связан с переговорами, передает ТАСС.
Посредником на встрече выступает министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди. Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В переговорах также принимает участие генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который ранее встретился в Риме с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По данным иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана ненадолго покидала переговорную комнату для совершения намаза, но слухи о паузе в консультациях не соответствуют действительности.
«Можно с уверенностью сказать, что переговоры продолжаются», – заявила корреспондент телеканала.
Ранее арабские СМИ утверждали, что переговоры были приостановлены по инициативе иранской стороны из-за попытки США расширить повестку за пределы ядерной программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме стартовал второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Омана.
Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что если Иран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе, с ним может «произойти что-то плохое».