Вице-премьер Италии Сальвини в шортах случайно оказался у места переговоров Ирана и США в Риме

Tекст: Мария Иванова

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини оказался перед резиденцией посла Омана, где проходили переговоры между Ираном и США по иранской ядерной программе. Сальвини был замечен журналистами в шортах и майке-поло цвета хаки. На вопросы представителей СМИ он заявил: «Иду за покупками» и подчеркнул, что никак не связан с переговорами, передает ТАСС.

Посредником на встрече выступает министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди. Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В переговорах также принимает участие генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который ранее встретился в Риме с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По данным иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана ненадолго покидала переговорную комнату для совершения намаза, но слухи о паузе в консультациях не соответствуют действительности.

«Можно с уверенностью сказать, что переговоры продолжаются», – заявила корреспондент телеканала.

Ранее арабские СМИ утверждали, что переговоры были приостановлены по инициативе иранской стороны из-за попытки США расширить повестку за пределы ядерной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме стартовал второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Омана.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что если Иран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе, с ним может «произойти что-то плохое».