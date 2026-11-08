Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
В Харькове произошел взрыв
В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщили СМИ.
В Харькове на востоке Украины произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».
Отмечается, что на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Воздушно-космические силы уничтожили в Харькове пункт временной дислокации подразделения украинских беспилотников «Птицы Мадяра».
В понедельник в городе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
В прошлом месяце в Харькове также прогремел взрыв.