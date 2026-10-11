Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Дмитриев отметил единство мнений Трампа и Маска по отставке Зеленского
Дмитриев заявил о единстве Трампа и Маска по поводу отставки Зеленского
Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском формируется консенсус об отставке Владимира Зеленского.
«Формируется консенсус», – отметил Дмитриев, комментируя пост американского предпринимателя, передает ТАСС.
Глава РФПИ подчеркнул единство мнений Дональда Трампа и Илона Маска по поводу отставки Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что Маск согласился со словами американского президента о необходимости найти для Украины нового лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил ступор киевских властей после слов Трампа.
Окружение Зеленского потрясли заявления президента США о новом лидере на Украине.
Маск согласился с необходимостью сменить руководство страны.