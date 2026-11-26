При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Путин призвал не допустить использования ИИ против России
Президент Владимир Путин заявил о недопустимости ситуаций, при которых искусственный интеллект (ИИ) мог бы использоваться против России кем бы то ни было.
«Мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об отсутствии гарантий окупаемости инвестиций в развитие ИИ.
Российский лидер предложил обновить национальную стратегию искусственного интеллекта до 2036 года.
Глава государства призвал к массовому внедрению ИИ во все сферы экономики и жизни граждан.