Tекст: Валерия Городецкая

«Мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об отсутствии гарантий окупаемости инвестиций в развитие ИИ.

Российский лидер предложил обновить национальную стратегию искусственного интеллекта до 2036 года.

Глава государства призвал к массовому внедрению ИИ во все сферы экономики и жизни граждан.