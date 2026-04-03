Таджикистан выразил интерес к совместной добыче нефти с Россией
Таджикистан выразил заинтересованность в возвращении компании Газпром к совместному изучению и добыче ресурсов на нефтегазовых месторождениях страны, сообщил министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума в кулуарах форума «Энергопром-2026».
Таджикистан сохраняет интерес к развитию энергетического сотрудничества с Россией, передает ТАСС. Министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума сообщил об этом на форуме «Энергопром-2026» в Казани.
По словам министра, таджикская сторона намерена продолжать совместные проекты с российскими компаниями, особенно в изучении и освоении нефтегазовых месторождений.
«Мы также продолжаем работать и заинтересованы в возврате Газпрома именно в дальнейшем изучении и добыче нефтегазовых месторождений», – заявил Джума.
Президент Владимир Путин на личной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о динамичном развитии отношений двух стран и планах подписания энергетических соглашений.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пообещал новый импульс сотрудничеству с Россией и объявил о подготовке пакета двусторонних документов.
Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия» заявил о готовности России участвовать в строительстве энергетических объектов и модернизации гидроузлов в регионе.