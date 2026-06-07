Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маневры с участием боевых кораблей прошли в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. От японской стороны в тренировке задействовали эсминец с управляемым ракетным оружием «Конго», оснащенный системой Aegis. Сеул направил в район учений десантный корабль «Чхончжабон».

Совместные тренировки не проводились из-за серьезного инцидента. В декабре 2018 года южнокорейский корабль захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских сил самообороны. Сеул настаивал, что авиация Токио создавала прямую угрозу их судну.

Договоренность о возобновлении партнерства в море была достигнута в январе текущего года. Окончательные даты проведения маневров стороны согласовали в мае на встрече в Сингапуре.

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