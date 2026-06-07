История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.3 комментария
Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет
Япония и Южная Корея провели в воскресенье первые с 2017 года совместные морские учения по отработке поисковых и спасательных операций, передает агентство Kyodo.
Маневры с участием боевых кораблей прошли в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. От японской стороны в тренировке задействовали эсминец с управляемым ракетным оружием «Конго», оснащенный системой Aegis. Сеул направил в район учений десантный корабль «Чхончжабон».
Совместные тренировки не проводились из-за серьезного инцидента. В декабре 2018 года южнокорейский корабль захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских сил самообороны. Сеул настаивал, что авиация Токио создавала прямую угрозу их судну.
Договоренность о возобновлении партнерства в море была достигнута в январе текущего года. Окончательные даты проведения маневров стороны согласовали в мае на встрече в Сингапуре.
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