Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов

Tекст: Денис Тельманов

Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее по поводу недавних военных учений в районе спорных островов Такэсима (Токто), передает ТАСС.

Представителю южнокорейского посольства в Японии было официально заявлено о полной неприемлемости действий южнокорейских военных и выражено крайнее сожаление по поводу учений.

Согласно заявлению японского МИД, учения прошли без участия подразделений морской пехоты, хотя ранее в подобных маневрах привлекались истребители и отрабатывались высадки на острова. На этот раз масштаб учений сопоставим с прошлогодними, но формат стал менее агрессивным.

Министерство обороны Южной Кореи ранее информировало, что учения стали первыми с момента вступления в должность нового президента Ли Чжэ Мена 4 июня. В последние годы подобные маневры проводятся в более сдержанном виде, несмотря на сохраняющееся напряжение между странами из-за статуса островов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи осудили заявления Токио о территориальной принадлежности островов Токто, прозвучавшие в японской оборонной Белой книге на 2025 год. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», в которой, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР.