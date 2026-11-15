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В ДТП со скорой в Ростовской области погибла фельдшер
Фельдшер погибла при столкновении скорой с грузовиком в Ростовской области
В поселке Целина Ростовской области машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, в результате погибла фельдшер, оба водителя госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла на Транспортной улице, напротив дома № 68, сообщает Госавтоинспекция в Max. Скорая ехала на красный свет с включенными спецсигналами.
«Не убедившись в безопасности маневра, он [водитель] допустил столкновение с автомобилем 3034L6 под управлением водителя 1954 года рождения. В результате ДТП фельдшер скорой медицинской помощи, 1961 года рождения, находившаяся в автомобиле, скончалась до приезда медицинской помощи», – говорится в сообщении.
Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце машина скорой помощи съехала с проезжей части и опрокинулась на трассе в Архангельской области.
В октябре в Песчанокопском районе Ростовской области произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Volvo XC60.