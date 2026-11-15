Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине
Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине
Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.
«Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».
Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.
На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.