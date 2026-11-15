Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Ульянов усомнился в визите Гросси на Запорожскую АЭС в 2026 году
Ульянов: Гросси вряд ли посетит Запорожскую АЭС до конца 2026 года
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вряд ли приедет на Запорожскую АЭС до конца 2026 года из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Украины, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сомневаюсь. Во-первых, нет никаких признаков того, что Украина готова предоставить гендиректору гарантии безопасности для осуществления такой поездки», – заявил Ульянов, передает газета «Коммерсантъ».
Он отметил, что в настоящее время Гросси активно участвует в кампании по выборам генерального секретаря ООН, поэтому найти время для визита на ЗАЭС будет крайне затруднительно.
Ульянов также добавил, что срочной необходимости в визите главы МАГАТЭ на станцию на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев договорились провести встречу до конца года.
В начале месяца постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с Гросси ситуацию на Запорожской АЭС и в Энергодаре.
Украинские власти сорвали шестую поездку генерального директора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, пригрозив ему расправой при попытке въезда через Россию.