МИД: Киев пригрозил Гросси смертью и сорвал его визит на Запорожскую АЭС

Tекст: Вера Басилая

Воронцов сообщил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН о срыве Украиной визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС, сообщает МИД России.

«Генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси побывал на ЗАЭС пять раз. Планировавшийся в августе 2026 года шестой визит был сорван украинской стороной. Киев пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России. Воспринимаем это как саморазоблачение киевского режима», – заявил Воронцов.

По словам дипломата, украинская сторона не скрывает своих намерений в отношении руководства международной организации и фактически превращает его в мишень. Он напомнил, что Запорожская АЭС находится в российской юрисдикции, и любые попытки диктовать параметры ее безопасности расцениваются Москвой как вмешательство во внутренние дела.

Воронцов добавил, что главной угрозой для станции остаются целенаправленные атаки и запугивание персонала со стороны Киева, а западные государства выступают прямыми соучастниками этих преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе безопасности Запорожской АЭС из-за нехватки дизельного топлива.

На прошлой неделе МАГАТЭ заявило о риске истощения его запасов на станции.

В начале месяца Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ядерный объект.